İstanbul tatil dönüşü rahattı! Tatile gidenlerin bir kısmı dönmedi

İstanbuL'da 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak ölçüldü. Her bayram dönüşü gibi tatilcilerin büyük kısmının geri dönmemesi sonucu İstanbul'da trafiğin rahatlaması dikkati çekti. Her bayram sonrası yoğunluk yaşanırken İstanbul'da bu bayram sonu rahatlık yaşanması tatile gidenlerin büyük bölümünün dönmediğini gösterdi.



Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 22 olarak ölçülmesi ile birlikte mesaiye başlamak için evden çıkanların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. İstanbul'un belli bölgelerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu'nun bazı noktalarıyla, Fatih Sultan Mehmet köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken ara artellerde trafik oldukça rahattı. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'da dahi trafik yoğunluğunun yüzde 22 ile 33 arasında olduğu görüldü.

Ayrıca otobüs duraklarında, vapur iskeleleri ve aktarma merkezlerinde de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Tramvay, metro gibi raylı sistemlerdeki araçların da dolu seferler yaptığı gözlendi.