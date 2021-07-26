İzmir’de başörtülü kıza alçak saldırı

İzmir
'in Karabağlar
ilçesindeki Eskiizmir semtinde, geçen perşembe günü akşam saatlerinde 35 M 9098 plakalı minibüsüyle geri manevra yapan sürücü, yolda yaya olarak yürüyen Rabia Yılmaz
'ı (23) fark edemedi. Yılmaz'da minibüsün kendisine çarpmasını engellemek için eliyle araca vurarak uyardı. Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz olay yerinden uzaklaştı. Ancak, Yılmaz'ı aracıyla takip eden sürücü, yolun karşısındaki Cemil Meriç Ortaokulu'nun önünde yanına yanaştı.
Bu sırada minibüste bulunan sürücünün eşi, "Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin" dedi. Yılmaz da "O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ile eşi Yılmaz'a fiziki olarak saldırdı. Sürücü sırtına yumruk atarken, eşi de tokatlayıp başörtüsünü çıkarttı. Karı-koca, başını kapatmaya çalışan Yılmaz'ın saçını çekip defalarca tokatlarken, bir yandan da hakaret etti. Yılmaz, çevredekilerin araya girmesiyle kurtulurken, karı-koca ise hiçbir şey olmamış gibi minibüslerine binerek uzaklaştı.
ACIMASIZCA DÖVDÜLER
Hastaneden darp raporu alarak, Eskizmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliği'ne giden ve karıkoca dan "Kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından şikâyetçi olan Rabia Yılmaz, yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı: "Hayatımda ailemden bir tokat bile yemedim. Namusuma, dini inancıma her şeyime hakaret edip, beni acımasızca dövdüler. Başımı ellerimle kapatmaya çalıştım. Acımasızca vurup, 'Kapalısın diye namuslu musun, AK Parti
'nin köpeğisin' şeklinde hakaretlerde de bulundular. Çevreden gelen 5 kişi beni kurtardı. İlk kez böyle bir saldırıya uğradım. Psikolojim bozuldu. Geceleri kabuslar görüyorum. Nişanlıyım ve evlilik arifesindeyim. Nişanlım da büyük şok yaşadı. Hukuki olarak hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu insanların yakalanıp gereken cezayı almasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.