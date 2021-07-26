Kadın hırsız çetesi turistin çantasını çaldı

Beyoğlu'ndaki bir Restoran'ta yemek yiyen turistin sandalyeye astığı çantası yabancı uyruklu kadın hırsızlık çetesinin kurbanı oldu. Üç kadın hırsız turistin çantasını alıp kayıplara karıştı.



Turistlerin çantasının çalındığı hırsızlık olayı önceki gün İstiklal Caddesi'ndeki bir Restorant'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Restoranta gelen turist aile sipariş vererek, yemeklerini yemeye başladı. Bu sırada Restoranta gelen, yabancı uyruklu 3 kadın, oturan müşterilerden birisinin sandalyeye çantasını bıraktığını görünce hırsızlık planını devreye soktu. Çantanın sandalyeye asıldığını görerek geri dönen kadınlardan ikisi perdeleme yaparken, diğeri sandalyeye asılı çantayı alıp uzaklaştı. İçinde yüklü miktarda döviz ve pasaportların bulunduğu çantayı çalan kadınların yakalanabilmesi için güvenlik kamerası kaydı polise teslim edildi. Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen üç yabancı uyruklu kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.