Mehmetçik Vakfı, şehit aileleri ve gazilerin hep yanında

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
, 39 yıldır şehit aileleri ve gazilere hizmet ediyor. "Türkiye Mehmetçiğe, Mehmetçik Türk milletine emanettir" sloganı ile yola çıkan Mehmetçik Vakfı şehit aileleri ve gazilere şefkat yuvası oldu. Mehmetçik Vakfı, şehit Mehmetçiklerin ailelerine verdiği bir defalık maddi yardıma ilaveten 7 bin 696 gazi ve engelli Mehmetçiğe aylık bin 400 lira ile 4 bin lira arasında sürekli bakım yardımı yaptı. 595 Mehmetçik çocuğuna ise aylık 850 lira ile bin 350 lira arasında öğrenim yardımı olmak üzere 8 bin 564 kişiye her ay yaklaşık 15 milyon 600 bin lira, bir yılda ise yaklaşık 190 milyon yardım ödemesi yapılıyor. Vakıf kurulduğu günden bu yana 52 bin 901 kişiye toplam 1 milyar 187 milyon 430 bin lira maddi destek sağlandı.
Vakıf Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak, "Biriktirdiği harçlığını vakfımıza gönderen öğrencimizden, sattığı ilk simidin ücretini vakfımıza gönderen simitçimize ve Mehmetçiğimize feda olsun diyerek bileziğini satan teyzemize kadar, yüce gönüllü bağışçılarımızdan geleni, bir kuruşuna bile halel getirmeden şehit ve gazi ailelerimize iletmek temel görevimiz. Görevimizi 39 yıldır her geçen gün artan bir şevk ile yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.