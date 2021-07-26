Ömer Halisdemir'e hakaret sonrası karışan İYİ Parti'de İsmail Ok'tan flaş çıkış: Şaşırmadım!

"RUŞEN ÇAKIR GİBİ SÖZDE GAZETECİLERE NEDEN PARA AKITILIR?"

ABD, Norveç gibi birçok ülke vakfı tarafından yüz binlerce dolar alan gazeteciler ve internet sitelerinin de düzenin içindeki rolüne dikkat çeken Ok, "Medyascope ve sahibi Ruşen Çakır gibi sözde gazetecilere ABD derin devleti ile bağlantılı, CIA, Pentagon bağlantısı olan yerlerden neden para akıtılır? Biz bu durumları gördük, söyledik. İYİ Parti'ye birileri paraşütle getirildi. Biz bu durumu hazmedemedik. Hazmedemeyenler olarak da yolumuzu çizdik, ayrıldık." dedi.

"HDP İLE FİNGİRDEŞİYORLAR, ARTIK BUNU İNKAR DA ETMİYORLAR"

Ok, Sorosçu vakıflar ve ABD merkezli yönlendirmelere dikkat çektikten sonra Millet İttifakı'nda HDP'nin rolünü ele aldı.

Ok, bu konuda ise şunları söyledi:

Bu konuştuklarımızdan çok daha vahimi, İYİ Parti'nin ortağı CHP ile HDP fingirdeşiyorlar. Bu durum daha önce de böyleydi. Biz istifa ederken bu yakınlaşmaya dikkat çekmiştik. Şimdi bu durumu inkar etme gereği bile duymuyorlar. Kirli bir ilişki bu. HDP bile PKK'nın arka bahçesi olduğunu inkar etmezken, 'Ama 6 milyon oy aldılar, yok mu sayalım.' güzellemelerine başladılar. Samimi vatandaşlarımızdan ricam, lütfen bu durumu sorgulasınlar.

"ÖZDAĞ VE İSMAİL KONCUK KURACAKLARI PARTİLERİNE DAVET ETTİ, 'SİYASETİ BIRAKACAĞIM' DEDİM"

İYİ Parti'den ihraç edilen ve istifa eden Ümit Özdağ ile İsmail Koncuk'un 26 Ağustos'ta parti kuracaklarını ilan etmeleri sonrası sık sık partiye katılacağı iddiaları ortaya atılan İsmail Ok, "Ümit Özdağ, çizgisi belli, çok sevdiğim biridir. İsmail Koncuk ile 20 yıl kader birliği yaptık. Ona güvendiğim kadar kendime bile güvenmem. Çok başarılı olsunlar isterim. Sağ olsunlar, beni de partiye davet ettiler. Ama ben hiçbir yere katılmayacağım. Partiden ayrılırken de açıkladığım gibi siyaseti bırakacağım. Görev sürem dolduktan sonra bir daha siyasetin hiçbir kademesinde aktif rol almayacağım. Bana vatanın ihtiyacı nerede olursa orada olurum. Cephede görev verirlerse orada da canla başla görevimi yaparım" dedi.