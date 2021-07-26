Ömer Halisdemir'e hakaret sonrası karışan İYİ Parti'de İsmail Ok'tan flaş çıkış: Şaşırmadım!

Son dakika... İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'ye giren İsmail Ok, partinin kilit noktalarına 'Sorosçu'ların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu, partinin bu konuda yaşadığı tereddütlerin kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek istifa etmişti. Yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden İsmail Ok, İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıştaşlı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimine dur diyen kahramanlardan Ömer Halisdemir'e 'Darbeci' demesine tepki gösterdi. Ok, siyasi konulara girmeme kararı aldığını ama bu konunun siyaset üstü olduğunu belirterek, "Benim için hiç sürpriz değil. Açıkçası ufacık bile şaşırmadım. 1 kişi hariç İYİ Parti'nin kilit tüm noktalarına ABD emperyalizminin Türkiye'deki uzantılarından, STK'larından, vakıflarından destek alanların yerleştirilmesi tesadüf olabilir mi? Bence olamaz." dedi.
"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI, ŞAŞIRMADIM"
Sabah.com.tr'ye konuşan İsmail Ok, Ömer Halisdemir'in İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı tarafından açıkça hedef alınmasına dikkat çekti, "Benim için sürpriz bir durum değil. Açıkçası hiç şaşırmadım. Ömer Halisdemir Türk Milleti'nin ortak değeridir ve siyaset üstüdür." dedi.
"GENEL MERKEZ'İN EN SERT KARARI ALMASI GEREKİRDİ, İL BAŞKANLIĞI'NIN DEĞİL"
İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı'nın Halisdemir'i 'Darbeci' diyerek hedef alan İl Başkan Yardımcısını disipline sevk etmesine de değinen İsmail Ok, "Böyle büyük bir olay karşısında Tokat İl Başkanlığı'nın aldığı disiplin kararı var. Ama burada en sert kararı Genel Merkez'in alması gerekirdi. Genel Merkez en sert şekilde durumu kınayarak, yaptırım uygulamalıydı, İl Başkanlığı düzeyinde harekete geçilmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.
İsmail Ok zehir zemberek sözlerle İYİ Parti'den ayrılmıştı
"PARTİNİN KİLİT NOKTALARINA ABD EMPERYALİZMİ UZANTILARINDAN DESTEK ALANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ TESADÜF MÜ?
ABD emperyalizminin Türkiye'deki bağlantıları ile İYİ Parti arasındaki ilişkiye vurgu yapan Ok sözlerini şöyle sürdürdü:
İYİ Parti'ye gönül vermiş, oy vermiş samimi vatandaşlarımızı asla incitmek istemem. Ama partinin tüm kilit noktalarına hukuk ve dış politikaya gelen kişilerin bu zamana kadar 1 kişi hariç ABD emperyalizminin Türkiye'deki uzantılarından, STK'larından, vakıflarından, kuruluşlarından destek alan kişiler olması tesadüf mü? Bu normal bir durum mu? Bence değil.
"RUŞEN ÇAKIR GİBİ SÖZDE GAZETECİLERE NEDEN PARA AKITILIR?"
ABD, Norveç gibi birçok ülke vakfı tarafından yüz binlerce dolar alan gazeteciler ve internet sitelerinin de düzenin içindeki rolüne dikkat çeken Ok, "Medyascope ve sahibi Ruşen Çakır gibi sözde gazetecilere ABD derin devleti ile bağlantılı, CIA, Pentagon bağlantısı olan yerlerden neden para akıtılır? Biz bu durumları gördük, söyledik. İYİ Parti'ye birileri paraşütle getirildi. Biz bu durumu hazmedemedik. Hazmedemeyenler olarak da yolumuzu çizdik, ayrıldık." dedi.
"HDP İLE FİNGİRDEŞİYORLAR, ARTIK BUNU İNKAR DA ETMİYORLAR"
Ok, Sorosçu vakıflar ve ABD merkezli yönlendirmelere dikkat çektikten sonra Millet İttifakı'nda HDP'nin rolünü ele aldı.
Ok, bu konuda ise şunları söyledi:
Bu konuştuklarımızdan çok daha vahimi, İYİ Parti'nin ortağı CHP ile HDP fingirdeşiyorlar. Bu durum daha önce de böyleydi. Biz istifa ederken bu yakınlaşmaya dikkat çekmiştik. Şimdi bu durumu inkar etme gereği bile duymuyorlar. Kirli bir ilişki bu. HDP bile PKK'nın arka bahçesi olduğunu inkar etmezken, 'Ama 6 milyon oy aldılar, yok mu sayalım.' güzellemelerine başladılar. Samimi vatandaşlarımızdan ricam, lütfen bu durumu sorgulasınlar.
"ÖZDAĞ VE İSMAİL KONCUK KURACAKLARI PARTİLERİNE DAVET ETTİ, 'SİYASETİ BIRAKACAĞIM' DEDİM"
İYİ Parti'den ihraç edilen ve istifa eden Ümit Özdağ ile İsmail Koncuk'un 26 Ağustos'ta parti kuracaklarını ilan etmeleri sonrası sık sık partiye katılacağı iddiaları ortaya atılan İsmail Ok, "Ümit Özdağ, çizgisi belli, çok sevdiğim biridir. İsmail Koncuk ile 20 yıl kader birliği yaptık. Ona güvendiğim kadar kendime bile güvenmem. Çok başarılı olsunlar isterim. Sağ olsunlar, beni de partiye davet ettiler. Ama ben hiçbir yere katılmayacağım. Partiden ayrılırken de açıkladığım gibi siyaseti bırakacağım. Görev sürem dolduktan sonra bir daha siyasetin hiçbir kademesinde aktif rol almayacağım. Bana vatanın ihtiyacı nerede olursa orada olurum. Cephede görev verirlerse orada da canla başla görevimi yaparım" dedi.