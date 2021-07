Ömer Halisdemir'e hakaret sonrası karışan İYİ Parti'de İsmail Ok'tan flaş çıkış: Şaşırmadım!

Son dakika... İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'ye giren İsmail Ok, partinin kilit noktalarına 'Sorosçu'ların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu, partinin bu konuda yaşadığı tereddütlerin kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek istifa etmişti. Yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden İsmail Ok, İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıştaşlı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimine dur diyen kahramanlardan Ömer Halisdemir'e 'Darbeci' demesine tepki gösterdi. Ok, siyasi konulara girmeme kararı aldığını ama bu konunun siyaset üstü olduğunu belirterek, "Benim için hiç sürpriz değil. Açıkçası ufacık bile şaşırmadım. 1 kişi hariç İYİ Parti'nin kilit tüm noktalarına ABD emperyalizminin Türkiye'deki uzantılarından, STK'larından, vakıflarından destek alanların yerleştirilmesi tesadüf olabilir mi? Bence olamaz." dedi.