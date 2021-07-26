Pandemi bakliyat üretimini ve ihracatını arttırdı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile beraber yaşanan pandemi döneminde, bakliyata olan ilginin bir hayli arttığını ifade eden Ercan Memiş, üretim hacimlerini arttırdıklarını söyledi.





Türkiye'den dünyanın dört kıtasında 82 ülkeye ihracat yaparak 100 milyon dolar seviyesini aşan işadamı ihracatçı Ercan Memiş, Pandemi ile birlikte bakliyata ve gıdaya olan talep artışından dolayı dünya ülkelerine 2019 yılında toplam satışlarımızda yüzde 40'lık bir büyüme oranı yakaladıklarını yılın sonuna doğru ihracatlarının 100 milyon dolar seviyesini geçtiğini söyledi. Pandemiye rağmen belirledikleri 350 bin ton üretim hedefine ulaşarak tamamladıklarını belirten Memiş, "Pandemi hem üretimin hem de ihracatın artmasını sağladı. Pandemide ekonomideki daralma bakliyat üretiminin artmasına ve dünya ülkelerine ihracatın artmasına neden oldu" dedi.





82 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR



82 ülkeye ihracat yaptıklarını, yurtiçi ve dışı pazarlara pirinç, bulgur, nohut, mercimek fasulye olmak üzere 5 ana bakliyat grubuyla yan ürünler sunduklarını söyleyen işadamı Ercan Memiş, özellikle yurtdışında geniş bir coğrafyaya ürün temin ettiklerine dikkat çekerken, 2019 yılında yüzde 40'tan fazla bir büyüme hacmi yakaladıklarını ifade etti.

AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ



Ercan Memiş, geçtiğimiz yıllardan bu yana yakaladıkları artışta Pandeminin etkisinin büyük olduğunu müşteri memnuniyeti esaslı satışlada artışın kendini gösterdiğini belirterek "Tat Bakliyat olarak, amacımız müşteri memnuniyeti. Yıllardır hem Türkiye hem de dünyada ürünlerin kalitesi ve memnunuyeti ile önemli ihracat yüzdesine sahip olduk" İfadelerini kullandı.