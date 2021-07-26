Pandemide bile taahhüt edilenden fazla araç geçti

Muhalefet partilerinin karşı çıktığı Yap-İşlet- Devret (YİD) projeleri tek tek meyvesini veriyor. Buna en güzel örnek ise ulaştırma alanındaki projeler. Başta CHP olmak üzere muhalefetin iddialarının aksine köprü ve otoyollarında günlük araç geçişleri taahhüt edilen garantilerin üstüne çıktı.Devletin bir kuruş para harcamadan ortaya koyduğu bu eserler, garanti edilenin üzerinde kâr getirmeyi sürdürdüğü taktirde özel sektör kârının yüzde 30'unu hazineye aktaracak.Hükümet yetkilileri geçiş rakamlarının Kovid-19 salgını sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, salgının tamamen bitmesi ile geçiş rakamlarının daha da artacağını dile getirdiler. Devletin hiçbir şekilde masraf etmediği projelerin işletme giderleri yüklenici firmalar tarafından karşılandığını hatırlatan yetkililer, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte YİP modeli üzerinden vizyon proje yatırımlarına muhalefetin manipülasyonlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini söylediler.Garanti edilen araç sayısı 17 binGeçen araç sayısı 33 bin 746Garanti edilen araç sayısı 40 binGeçen araç sayısı 51 bin 998Garanti edilen araç sayısı 35 binGeçen araç sayısı 58 bin 795Garanti edilen araç sayısı 40 binGeçen araç sayısı 42 bin4 yılda 67.7 milyon araç geçti, 6 milyar lira ekonomiye katkı sağladı. 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu oldu. 64 bin ton emisyon azalımı, 1.3 milyon araç için kilometre tasarrufu sağlandı.