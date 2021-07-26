Risk haritasında Ankara’nın maviye dönmesine az kaldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın aşılamada 71.8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Vali Şahin, Ankara'nın renginin risk haritasında maviye dönmesine az kaldığını da açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Ankara'nın aşılamada 71.8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Vali Şahin, risk haritasında Ankara'nın renginin maviye dönmesine az kaldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:





"Saygıdeğer Ankaralılar, aşılamada 71.8 ile Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Rengimizi maviye çevirmeye az kaldı. Tatil dönüşü ile birlikte riski minimize etmek, oranımızı %75'in üzerine çıkarmak için gençler başta olmak üzere aşı olmayan herkesi aşılarını yaptırmaya bekliyoruz."