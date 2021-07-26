Son 10 gün dikkatsizdik yarın ise bize bağlı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün delta varyantı hızla yayılırken, Türkiye
'de günlük vaka sayısının 14 binin üzerine çıkması ve aşılanma oranının düşmesi endişe yarattı. Normalleşme süreci ve bayram tatilinden dönüşlerin getirdiği kalabalıklar vaka sayılarının artmasının da habercisi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
sosyal medya hesabından attığı tweet'lerde aşılanma ve sosyal hayatta maske ve mesafe tedbirlerinin elden bırakılmaması uyarısında bulunarak "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı! Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesi. Kontrolü ele alalım" dedi.
VAKA SAYISI 14 BİN 230 OLDU
Türkiye'de dün test yapılan 223 bin 837 kişiden 14 bin 230'una Kovid-19 tanısı konulurken, 55 kişi de hayatını kaybetti. Tedavisi ya da karantina süresi tamamlananların sayısı ise 5 bin 211 olarak açıklandı. Bu tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" dedi.