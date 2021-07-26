Giriş Tarihi: 26.7.2021

Son 10 gün dikkatsizdik yarın ise bize bağlı ANKARA

Bakan Koca: Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Tedbirlerin esnetilmesi sorun. Kontrolü ele alalım. 23 milyon kişi henüz aşı olmadı...