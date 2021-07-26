SABAH, uyuşturucu bağlantılı ölüm raporuna ulaştı! 2020'de 314 kişi uyuşturucudan öldü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 'Madde Bağlantılı Ölüm' sayıları tamamlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderdi. SABAH'ın ulaştığı verilere göre 2020 yılında 314 kişi doğrudan narkotik madde bağlantılı şekilde öldü. Madde bağlantılı ölümlerin en yaşlısının 67 yaşında olduğu ve bu ölümün çoklu madde kullanımına bağlı gerçekleştiği ortaya çıktı. 2020 yılında 314 madde bağlantılı ölüm olayının 116'sının eroin, 98'nin metamfetamin, 93 ise ecstasy kaynaklı olduğu raporlandı. 2017 yılından bu yana uyuşturucudan ölümlerde yüzde 66,6'lık bir düşüş görüldü.

Çocuk ve genç kitleyi etkilemesi, yaygınlığının korkutucu boyutlara gelmesi ve telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olması uyuşturucu bağımlılığını yüzyılın sağlık sorunu haline getirdi. Çünkü uyuşturucu sadece bugünü değil geleceği de ipotek altına alan bir bela olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 2020 yılına ait 'Madde Bağlantılı Ölüm' sayıları Haziran 2021 tarihinde tamamlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderdi. SABAH'ın ulaştığı verilere göre 2020 yılında 314 kişi doğrudan narkotik madde bağlantılı şekilde öldüğü ortaya çıktı. Ölenlerin 11 farklı ülke uyruğunda olduğu anlaşılırken 293'ü Türk vatandaşı çıktı. Ölenlerin cinsiyeti ise 293'ü erkek 21 kadın olarak kaydedildi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı doğrudan madde bağlantılı ölüm verileri analiz süreçleri tamamlanan otopsi kayıtlarından toplanarak raporladı. Türkiye'nin tamamında faaliyet gösteren Adli Tıp Kurumu yapılan otopsileri kayıt altına aldı. Madde bağlantılı ölümler kolluk soruşturma kayıtları, olay yeri incelemesi ve otopsi bulgularıyla birlikte değerlendirdi. Doğrudan madde bağlantılı ölümler afyon, kokain, esrar, metamfetamin, halüsinojenler ve yeni nesil sentetik maddelerin bazılarını alkol veya psikoaktif ilaçlarla alınmasından kaynaklanarak gerçekleşen ölümler veya aynı nedenle gelişen koma durumu sonrası hastanede gerçekleşen ölümler dikkate alınarak hazırlandı.

2017 YILINDA ÖLÜMLER PİK YAPTI



Adli Tıp Kurumu Başkanlığı verilerine göre, 2013 yılında 232 olan doğrudan 'Madde Bağlantılı Ölüm' 2014 yılında yüzde 114 artışla 497, 2015 yılında yüzde 19 artışla 590, 2016 yılında yüzde 56 artışla 920, 2017 yılında yüzde 2,3'lük artışla 941 oldu. 2018 yılında ise madde bağlantılı ölümler düşüşe geçerek ve yüzde 30,2'lik oranla 657'ye, 2019 yılında ise yüzde 47,9'luk oranla 342 sayısına gerilediği görüldü. 2020 yılında da düşüş eğilimi devam ederek ve madde bağlantılı ölümler yüzde 8,2'lik azalmayla 314 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle ölümlerin pik yaptığı 2017 yılından bu yana yüzde 66,6'lık bir düşüş görüldü.

67 YAŞINDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ



Madde bağlantılı ölümlerin cinsiyet dağılımları incelendiğinde; 2018 yılında ölenlerin 636 erkek, 21'i kadın, 2019 yılında ölenlerin 333 erkek 9'u kadın, 2020 yılında ise ölenlerin 293 erkek 21'i kadın olduğu öğrenildi. 2020 yılında doğrudan madde bağlantılı ölümlerin en yaşlısının 67 yaşında olduğu ve bu ölümün çoklu madde kullanımına bağlı gerçekleştiği görüldü. Ölümlerin yaş ortalaması 33,5 olarak saplandı. 30 yaş altı ölümler yüzde 40,7, 30-39 yaş arası ölümler yüzde 33,8, 40 yaş üzeri ölümler ise yüzde 24,2 oranında olduğu kaydedildi.

EROİN, METAMFETAMİN VE ECSTASYE ÖLDÜRÜYOR



2020 yılında 314 madde bağlantılı ölüm olayının 116 eroine, 98 metamfetamine, 93 ise ecstasye rastlandı. 2018 yılında 657 madde bağlantılı ölüm olayının 41'i, 2019 yılında 342 madde bağlantılı ölüm olayının 49'u, 2020 yılında ise 314 madde bağlantılı ölüm olayının 98'i metamfetamin maddesi kaynaklı olduğu ortaya çıktı. 2018 yılında kanında metamfetamin tespit edilen 41 ölümün 5'inde, 2019 yılında 49 ölümün 7'sinde, 2020 yılında ise 98 ölümün 35'inde ölümler tek başına bu maddeden kaynaklandığı belirlendi. 2018 yılında meydana gelen 657 ölümün 389'u, 2019 yılında meydana gelen 342 ölümün 222'si çoklu madde kullanımına bağlı iken, 2020 yılında meydana gelen 314 ölümün ise 181'i çoklu madde kullanımından gerçekleştiğini saplandı. Uyuşturucu bağlantılı ölüm vakalarının çoğunluğunda ölüm nedeni çoklu madde kullanımından kaynaklandığı ortaya çıkarken karışık madde kullanımı ölüm riskini daha da arttırdığı belirlendi.