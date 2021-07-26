Şiddet mağduru kadınlara adli destek ve mağdur hizmeti! 791 uzman 5 önemli konuda görev başında

Adalet Bakanlığı tarafından 5 koldan destek sağlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin verdiği hizmetler şöyle:

Bilgilendirme ve Yönlendirme bürosu vasıtasıyla şiddet mağduru kadınlar adli süreçler hakkında bilgilendiriliyor. ŞÖNİM ve destek hizmetleri sunan kurumlara yönlendiriliyor. Kırılgan grup destek büroları, kaygı düzeyi yüksek şiddet mağduru kadınlar hakkında adli destek planı hazırlarken tüm adli süreç boyunca uzman psikologlar tarafından psiko-sosyal destek veriliyor.

Ceza Yargılaması Destek büroları vasıtasıyla, şiddet mağduru kadınlara ihtiyaçları halinde duruşmalarda uzmanlar tarafından eşlik ediliyor. Hukuk yargılaması destek bürosunda ise boşanma sürecinde olan kadınlar için adli süreçte uzmanlar tarafından psiko-sosyal destek sağlanıyor. Adli Yardım Hizmetleri Bürosu ise şiddet mağduru kadınlar adli yargı talebinde bulunmaları halinde ilgili bilgi ve belgeler temin edilerek adli mercilere yönlendiriyor.

Adalet Bakanlığı bürolarda görev yapan uzmanların sayısının arttırılması için de harekete geçti.Eylül ayının sonuna kadar 400 uzman daha istirham edilecek. 2023 yılına kadar ise 400 civarında yeni uçman ile takviye yapılması planlanıyor.