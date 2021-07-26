Skandal "Ömer Halisdemir" tweeti atmıştı: İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı'dan pişkin savunma

Son dakika haberi... İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı ve Darbeci Terzi'yi vurarak kritik bir göreve imza attıktan sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "Asıl Darbeci" dedi. Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı.

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü TCK'nın 215'nci maddesindeki suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alındı.

PİŞKİN SAVUNMA

İYİ Partili yönetici, Semih Terzi ve Ömer Halisdemir'i tanımadığını belirterek "Yaptığım yorumdan pişmanlık duyarak önce twiti sildim, sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum ilk defa böyle bir hata yaptım" diyerek kendisini savundu.