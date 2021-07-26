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Giriş Tarihi: 26.7.2021 19:10 Son Güncelleme: 26.7.2021 19:16

Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı

AA
Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı

Son dakika haberi... Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

Alınan bilgilere göre, Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

UÇAĞIN CAMI KUŞ ÇARPMASI SONUCU ÇATLADI

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

EN YAKIN HAVALİMANINA ACİL İNİŞ YAPILDI

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

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Son dakika! Bakan Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması nedeniyle acil iniş yaptı
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