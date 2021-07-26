Su kaynaklarının ardından atık sular boğaza pompalanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin İstanbul Boğazı'na kanalizasyon pisliğini akıttığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt tarafından paylaşılan videolarda İstanbul Boğazı'nda yüzen pislikler açıkça görüldü. Karakurt yaptığı paylaşımda "Arnavutköy baltalimanı açıklarında dipten denize lağım basan İBB, İstanbul'a yapacağın başka kötülük var mı Sayın İmamoğlu? Kötülemek için bu tweeti attığımı düşünen varsa gidip boğazda çalışan yat kaptanlarına sorabilir. Gazeteci arkadaşlar tarafsız gözle lütfen araştırın" İfadelerini kullandı.



Çevre Ve Şehircilik Bakanlar toplantısı için İngiltere'nin Başkenti Londra'da bulunan Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yurda dönüşünde bizzat durumu görüşeceğini belirten Karakurt, "Çevre Bakanımız Murat Kurum konuya duyarsız kalmayacaktır. Kendisi ile bizzat Londra dönüşünde görüşeceğim. Denizleri kirleten İBB'nin tatil sever Başkanı olunca çevreciler duyarsız. Başka İstanbul yok efendiler..." diyerek sözlerini tamamladı.



SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNİN YAPIMI İPTAL EDİLDİ



Haliç'i ve İstanbul Boğazı'nı temizlemeye destek sağlayacak Silahtarğa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin iptal edilmesi sonrası 7 Kasım 2019'da 'temel atmama' töreni düzenledi. Mebran teknoloji ile yapılması planlanan Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için hayati önemi sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi için düzenlenen 'temel atmama töreni' sonrasında bölge halkı başta olmak üzere bilim insanlarından İBB yönetime tepkiler geldi.



İL BAŞKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da daha önce İstanbul'da son yıllarda su kaynaklarına ve denizlerine akıtılan kanalizasyon suları sonrasında yaşanan çevre felaketleri ve Marmara denizinde görülen müsilaj ile İstanbul Boğazı'ndaki çöp dağları nedenliyle İBB yönetimini eleştirmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından İBB yönetiminin göreve geldikten sonra 'maliyetli' olduğunu öne sürerek çalıştırmadığı ve iptal ettiği arıtma tesisleri nedeniyle sorumluluğu olduğu ifade etmişti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'HALİÇ ÇAMURA TERK EDİLDİ'



*İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Dikkat çekici pek çok başlığın yer aldığı raporda konumuz "deniz salyası ve onu etkileyen kirlilik, biyolojik arıtma ve atık suların deşarj edilmesi" meselesi olduğu için bu başlıklara değineceğiz.



*Özellikle son 2 yılda İstanbul'da artan çevre felaketlerinin kaynağı İSKİ raporunda ortaya çıktı. Buna göre; 2020'de günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3.8 milyonda kaldı.



*AK Partili İBB döneminde 2018'de atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı 29 milyon 379 bin metreküp iken; 2020'de bu rakam 24 milyon 869 bin metrekübe düştü. Bu biyolojik arıtma dahil atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak çalıştırılmadığının ispatı.

*Haliç, çamura terk edilmiş ancak CHP'li yönetim 'alg' açıklamasıyla algı yürütmüştü. CHP'li yönetimin iddiasını da çürüten veriler yine İSKİ raporunda ortaya çıktı. 2020'de Haliç'te dip çamur tarama ve susuzlaştırma hedefi 50 bin ton iken; gerçekleşen sadece 4 bin tonda kaldı.



*Atık su yönetiminden içme suyuna kadar İSKİ yatırımları, İstanbul için hayati öneme sahip. Ancak CHP döneminde İSKİ'nin yatırım bütçesi de yüzde 35 azaldı. Örneğin; 2018 bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 4 milyar 066 milyon TL iken; 2020'de 2 milyar 628 milyon TL'ye geriledi.



*Bu durum hizmetlere de yansıdı. Örneğin 2018'de yeni hizmete açılan içme suyu şebeke hattı uzunluğu 270 km'ydi; 2020'de 148 km'ye düştü. Önceki yıllarda 116 km olan içme suyu isale hattı da 2020'de 54 km'de kaldı. Pek çok hizmet kaleminde tablo aynı.



*Silahtarağa Projesini "temel atmama töreniyle" iptal edenler, AK Parti döneminde yapımına başlanıp 2020'de açılması planlanan biyolojik arıtma tesislerini de açamadılar. Örneğin; Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi ve benzeri pek çok proje hala tamamlanıp faaliyete alınmadı.



*Öte yandan İstanbul'un su tedariğini güvence altına almak için yine AK Parti döneminde yapımına başlanan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Emirli Ünitesi, Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri gibi pek çok tesis hala tamamlanamadı.



*Özetle; insan sağlığı ve deniz canlılarının ekosistemi için hayati öneme sahip projeler CHP yönetimi tarafından ya iptal edildi ya da çalışmalar yavaşlatıldı. Yeni projeler üretmek şöyle dursun halihazırdaki arıtma tesisleri dahi düzenli çalıştırılmadı. Sonuç, deniz salyası!



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Yapılmayanlar ve yapılması gerekenler açık. İBB yönetiminin atmadığı her adım, 24 saat uyumayan bu şehirde sorunlara yol açıyor. Halının altına süpürdüğü her sorun ise bir felakete dönüşüyor. Merak etmeyin, müsilaj da "Atıl Yıllar" da 2024'te sona erecek" ifadelerini kullandı.