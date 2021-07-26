TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’a gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Beraberindeki heyet ile birlikte özel uçakla saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye giden Şentop' u İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca tarafından uğurladı

Bakü'de 27 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni yapılacak. Toplantı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.



Bakü'de ayrıca Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. TBMM Başkanı Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek. Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, Perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.