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Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:43

THY İtalya'da yaşanan grev nedeniyle bu ülkeye olan seferlerini iptal etti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY İtalya'da yaşanan grev nedeniyle bu ülkeye olan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları İtalya genelinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları İtalya genelinde bugün gerçekleştirilmesi planlanan nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

THY'den konuyla ilgili olarak yapılan İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan TK1861 sefer sayılı Roma,TK1873 sefer sayılı Milan, ve TK1321 sefer sayılı Bologna seferleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlananTK7794 sefer sayılı Milan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek yolcuların uçuşları ile ilgili güncel durumu resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri istendi

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THY İtalya'da yaşanan grev nedeniyle bu ülkeye olan seferlerini iptal etti
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