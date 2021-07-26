Yargıtay 13 yıl cezayı az buldu ağılaştırılmış müebbet istedi

Diyarbakır
'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece kendisine bağlı jandarmadaki rütbeli askerleri tek tek arayarak darbeye destek vermelerini sağlayan ve Dicle Üniversitesinde doçentlik yapan FETÖ'nün jandarmadan sorumlu mahrem imamı Orhan Tokgöz'ün 13 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından oy birliğiyle bozdu. Yargıtay, sanığın aradığı askerlerin olay gecesi darbe girişimine katılıp katılmadıkları ve cezalandırılmış ise bu kişilerin tanık olarak ifadelerinin alınmasını istedi. Yargıtay, mahrem imam Tokgöz'ün aradığı kişilerin darbeye katılmışlarsa sanığın da darbeye yardım suçundan değil, darbeye bizzat teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Tahliye talebi de örgütteki konumu gereği reddedilen hain imam, adli tatil sonrasında yeniden yargılanacak.