Yeni tedarikçi ülke arayan ABD, 3 Ağustos’ta fuarda!

135 ülkeden satın almacının geleceği CNR Mobilya 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na bu yıl Amerika ve İsrail de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ABD'li alım heyetlerinin imzalayacağı iş anlaşmaları ile fuarın 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmi yaratması bekleniyor.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Dünyanın en büyük üreticilerinden Çin'in pandemi sürecinde yaşadığı büyük imaj ve güven kaybı, ABD ve İsrail gibi çok sayıda ülkenin ticaret rotasını Türkiye'ye çevirmesine sebep oldu. Türkiye'nin hiçbir koşulda üretime ara vermemesi, hava, deniz ve kara yolu taşımacılığındaki eşsiz konumu ve tüm sektörlerdeki üretim kalitesi, dünya ticaret ağlarının Türkiye lehine yeniden şekillenmesinin en önemli sebepleri arasında" olduğunu söyledi.

Tam da Türkiye'ye karşı duyulan ticari güven ortamında, Türk mobilya sanayinin global ticaretine ve markalaşma sürecine çok büyük katkılar sağlayan CNR Mobilya - Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı 17'inci kez hayata geçirdiklerini dile getiren Ceyda Erem, " Türkiye'nin bu yılki ilk ve tek uluslararası mobilya fuarını, 3 Ağustos'ta, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde açacağız" dedi.

2 milyar doların üzerinde mobilya ticaretinin gerçekleşmesi beklenen fuarın en dikkat çeken alım heyetlerinin ABD'den geleceğinin altını çizen Erem, yıllık 60 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren ve Türkiye'yi yeni ticaret üssü olarak nitelendiren ABD'li mobilya alıcılarının, CNR Mobilya Fuarı'nda yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları imzalayacaklarının önemine değindi.

150 BİNDEN FAZLA MOBİLYA ALICISI GELECEK

Geçen yılki fuarda 148 bin 718 ziyaretçi sayısına ulaşarak, adeta bir rekor kırdıklarını açıklayan Ceyda Erem, "Bu yıl da aralarında Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yer aldığı 135 ülkeden 500'ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıya ev sahipliği yapacağız" dedi.

FUAR ÖZEL BÖLÜMLERİNDE YENİLİKÇİ ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Sektör devleri ile dünyanın dört bir yanından gelecek satın almacıları tek çatı altında buluşturacak olan fuar, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek özel bölümleriyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Ticaretin konuşulacağı fuarda Tıbbi Mobilya Özel Bölümü, Aydınlatma Özel Bölümü, Halı Özel Bölümü ve Döşemelik Kumaş Özel Bölümü'nde sektöre dair yenilikçi çözümler yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.