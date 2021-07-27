10 günde 709 kaçak göçmen gözaltına alındı! Sınır dışı edilecekler

İstanbul'da Kurban Bayramı Emniyet Tedbirleri kapsamında 10 günlük sürede 709 kaçak göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kurban Bayramı Emniyet Tedbirleri kapsamında 15-25 Temmuz tarihleri arasında 11 ilçede düzensiz kaçak göçmenlere yönelik uygulamalar yaptı. Maltepe ve Bakırköy İlçeleri sahil kesimlerinde ülkemize yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 214'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.