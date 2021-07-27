Alkol aldıktan sonra döve döve öldürmüş! Kadının kafasını duvarlara vurmuş

Sarıyer Bahçeköy'de 46 yaşındaki Özer Ağaoğlu, birlikte eğlendiği Fatma Keke'yi(53) döverek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Ağaoğlu, saklandığı bir binanın bodrum katında Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Evli ve iki çocuk babası katil zanlısının, iki aydır ayrı yaşadığı ve eşinden boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

Olay, 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya Özer Ağaoğlu,(46), yaşadığı evde Fatma Keke(53) ile eğlenmeye başladı. Eğlence sırasında birlikte alkol alan ikili bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi defalarca darp etti. Kafasını duvarlara vurulduğu iddia edilen Keke kan kaybından hayatını kaybetti. Ağaoğlu olay yerinden kaçtı.





POLİS 3 SOKAK AŞAĞIDA YAKALADI



Olay sonrasında Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda katil zanlısı Özer Ağaoğlu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ



Yapılan incelemenin ardından Fatma Keke'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Özer Ağaoğlu'nun iki çocuğunun olduğu ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşinin bir süredir başka bir yerde annesinin evinde yaşadığı belirtildi.





DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ



Sarıyer Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Özer Ağaoğlu susma hakkını kullandı. İkilinin alkol aldıktan sonra tartışma yaşadıkları ve bu sebepten kavga ettikleri öne sürüldü. Kavga sırasında kontrolünü kaybeden Ağaoğlu, Keke'yi defalarca darp etti, kafasını duvarlara vurdu. Kadının kan kaybından hayatını kaybettiği ortaya çıktı.