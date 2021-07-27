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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:09

AVM’deki soyguna gözaltı! 73 suç kaydı çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
AVM’deki soyguna gözaltı! 73 suç kaydı çıktı

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki bir iş yerinin kasasından para çalan kişi yakalandı. 73 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki bir iş yerinin kasasından para çalan kişi yakalandı. 73 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki bir işyerinden bir miktar paranın çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.C.T. isimli şüpheli Zeytinburnu İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan 73 kaydı olduğu tespit edilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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AVM’deki soyguna gözaltı! 73 suç kaydı çıktı
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