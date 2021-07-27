CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde skandal talimat! Kaç kere paylaştınız herkes gruptan yazsın

Gıda Mühendisi Buket Köksal



ÖZLEM BAŞKANIMIZI KAÇ KEZ PAYLAŞTINIZ



Yine Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan AY-BA şirketinde de benzer skandalların yaşandığı belirtiliyor. AY-BA yemekhane müdürü olan Gıda Mühendisi Buket Köksal, ortak Whatsapp grubunda "Arkadaşlar özlem başkanımızın bugüne kadar olan Facebook, Twitter, Instagram paylaşımlarını kaç kez paylaştınız, gruptan herkes yazsın " şeklinde talimat verdiği görüldü. AY-BA çalışanlarının aynı Whatsapp grubuna daha öncen Özlem Çerçioğlu hakkında yaptıkları paylaşımları Whatsapp grubuna attıkları görüldü.