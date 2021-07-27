Bağımsız bir devletin ilk harcı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Kıbrıs meselesiyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli açıklamasında özetle şöyle dedi:
Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulması bugünkü ortamda imkânsız bir hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler
himayesinde on yıllardır süregelen Kıbrıs görüşmeleri hiçbir işe yaramamış, deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe alınamamıştır. Bu kapsamda federasyonu esas alan görüşme trafiğinin hiçbir anlamının kalmadığı, iki devletli çözümden başka bir seçeneğin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir.
Kıbrıs Türklüğü iradesine sahip çıkacak, Türkiye de sonuna kadar arkasında duracaktır. Herkes hesabını buna göre yapmak zorundadır. Kıbrıs Türk Devleti
'nin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021'de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır. Tek devletli
çözüme karşı çıkan, Kapalı Maraş'ın açılmasına itiraz eden mihrakların ne dediğinden daha çok tarihin ve milletin iradesine kulak vermek şarttır, yapılan da çok şükür budur. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk Devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır. Dün de, bugün de, yarın da Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Ankara
'yla Kıbrıs'ın kaderi birdir. Anadolu coğrafyası nasıl vatanımızsa, Kıbrıs da öyledir.
'EMPERYALİZMİN FONLADIĞI DEVŞİRİLMİŞ MEDYA'
BAHÇELİ,
ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarıyla ilgili ise, "Emperyalizmin fonladığı, Türkiye düşmanlığı hususunda adeta yarışa giren satılmış bir kısım medyanın, bu medyanın devşirilmiş kalemlerinin ne yazdığı, neyi propaganda ettiği bizim nazarımızda değersizdir. Türkiye aleyhtarlarından para alanların aynı şekilde emir aldıkları, bununla da yetinmeyerek düşmanın kılıcını salladıkları uluorta meydandadır. Geldiğimiz bu aşamada özgür medyadan değil, güdümlü, kukla ve esaret altına alınmış medyadan bahsetmek en doğru tariftir. Kıbrıs Türklüğünün sesini kısmaya, varlığını ortadan kaldırmaya, bekasını ve istiklalini yıkmaya ne içimizdeki sömürge artıklarının ne de haricimizdeki müstevli emellerinin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.
FONCU VAKFIN BAŞKANI İŞGALCİ GENERALLE
TÜRKİYE'DE, Medyascope, P24 ve 140Journos gibi muhalif medya guruplarına yüz binlerce dolar
lık hibe yaptığı ortaya çıkan ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vakfın başkanı Lou Anne King Jensen'ın ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelerde gözler önüne serilmişti. Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkâri, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerin pozisyonları için bilgi istediği ve bunun için e-posta attığı belirlenmişti. Jensen'in bu kez ise Afganistan ve Irak'ın işgaline katılan ABD'li emekli general Tommy Franks ile fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın 2008'de Ulusal Politika Analizi Merkezi'nin bir galasında çektirildiği kaydedildi. Fatma Damla KAYAYERLİ /
SABAH