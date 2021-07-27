Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca’dan aşı çağrısı
Giriş Tarihi: 27.7.2021 21:58

Bakan Koca’dan aşı çağrısı

Bakan Koca’dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi. Bakan Koca, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Aşı çağrısını yineleyen Bakan Koca, "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca’dan aşı çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA