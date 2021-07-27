Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Laurenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Laurenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Laurenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Laurenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.