Başkan Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Twitter'dan afet bölgesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.
Selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgeler için destek paketini şöyle açıkladı:
"Vergi ertelemesi uygulanacak, esnafımıza yönelik SGK prim ödemeleri ertelenecek, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek, acil destek paketi hazırlanacak, işyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak."
Başkan Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgeleri de şöyle duyurdu:
"Düzce: Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize'nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri,
Rize: Merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler.
"ARTVİN: ARHAVİ VE MURGUL İLÇELERİ"
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere Aziz Milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.