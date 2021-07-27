Başkan Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı





Twitter'dan afet bölgesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.