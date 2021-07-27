Çocuklar yazın keyfini havuzda çıkarıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilçede 3 farklı noktaya portatif yüzme havuzları kuruldu. Havuzlarda uzman eğitmenler tarafından haftanın 5 günü çocuklara yüzme eğitimleri veriliyor. Kurslara katılan arası 7-14 yaş arası çocuklar bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sıcak yaz günlerinin keyfini havuzlarda serinleyerek çıkarıyor.



HİJYEN TEDBİRLERİ UYGULANIYOR



Portatif yüzme havuzları, Yeni Mahalle Dumlupınar Ortaokulu, Karadeniz Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu ve Karayolları Mahallesi Spor Parkı'nda hizmet veriyor. Etkinlikte her seans bir saat sürüyor ve her çocuk haftada 2 kez olmak üzere ayda toplam 8 saat temel yüzme eğitimi alıyor. Kız ve erkek çocukları için ayrı gruplar halinde, farklı saatlerde seanslar düzenleniyor. Havuzlarda hijyen kuralları ve koronvirüs tedbirleri de en üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda havuzun temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılırken, çocuklar girişte ateş ölçümü yapılarak ve dezenfektan sıkılarak havuza alınıyor.

'HEM ÖĞRENİYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ'



Havuza girmeyi çok sevdiği ifade eden çocuklardan Muhammet Enes Yılmaz, "Pandemi sürecinde evde sıkıldığımız için böyle bir yüzme kursuna kaydolduk. Hem burada hocalarımız eşliğinde yüzme öğreniyoruz hem de eğleniyoruz tavsiye ederim" dedi.



'PANDEMİDE DIŞARI ÇIKAMIYORDUK'



Pandemi nedeniyle uzun süre evde kaldığını bugün ise yüzmeye gelmekten çok mutlu olduğunu dile getiren çocuklardan Bünyamin Yılmaz, "Aylardır evde kapalıydık. Pandemi yüzünden dışarı çıkamıyorduk. Buraya yüzme öğrenmeye geldik. Çok güzel eğleniyoruz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.