CSO ve Hermanos ile Ankara’da Latin Rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok sevilen özel bir latin repertuvarını Grup Hermanos ile birlikte Ankara'da ilk defa seslendirecek.

Daha önce Bodrum Kaleiçi konserleri ile sanatseverleri büyüleyen CSO ve Grup Hermanos, latin müziğin özel bir repertuvarı ile Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.

Yaz Konserleri kapsamında 30 Temmuz'da gerçekleşecek olan konser, CSO'da latin rüzgarları estirmeye hazırlanıyor.

CSO ve Grup Hermanosu konser kadrosu şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cemi'i Can Deliorman, şef

Grup Hermanos

Suami Ramirez Veliz, vokal

Keily Fidel Riquelme Martinez, vokal

Erdem Özkan, vokal

Nejdi Şimşek, piyano

Ali Erol, saksafon

Cem Güngör, trombom

Can Kıyıcı, conga

Mehmet Arslan, timbal

Gökhan Över, bas