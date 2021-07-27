CSO ve Hermanos ile Ankara’da Latin Rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok sevilen özel bir latin repertuvarını Grup Hermanos ile birlikte Ankara'da ilk defa seslendirecek.
Daha önce Bodrum Kaleiçi konserleri ile sanatseverleri büyüleyen CSO ve Grup Hermanos, latin müziğin özel bir repertuvarı ile Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.
Yaz Konserleri kapsamında 30 Temmuz'da gerçekleşecek olan konser, CSO'da latin rüzgarları estirmeye hazırlanıyor.
CSO ve Grup Hermanosu konser kadrosu şöyle;
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cemi'i Can Deliorman, şef
Grup Hermanos
Suami Ramirez Veliz, vokal
Keily Fidel Riquelme Martinez, vokal
Erdem Özkan, vokal
Nejdi Şimşek, piyano
Ali Erol, saksafon
Cem Güngör, trombom
Can Kıyıcı, conga
Mehmet Arslan, timbal
Gökhan Över, bas