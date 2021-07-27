FETÖ’nün mahrem imamına 9 yıl 9 ay hapis!

Diyarbakır'da FETÖ'nün mahrem imamlığını yapan ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanan Mehmet Salih Yoldaş'ın yargılanması Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. ByLock kullanıcısı olduğunu inkâr eden Yoldaş'ı FETÖ üyesi olmaktan farklı mahkemelerde dava açılan 10 sanık teşhis ederek hakkında önemli bilgiler verdi.

İLÇE İMAMI, SOHBET ABİSİ VE AKTİF BYLOCK KULLANICISIDIR



Sanıklar bilgilerinde şunları kaydetti: "Kod adı Yakup'tur. Cemaatin içindedir. Kendisi öğretmenlik yapar. FEM Dershanesi, EHİDER ve Erkek Öğrenci yurtlarının sorumlusu ve Bismil İlçe abisidir. Nil Kolejindeki sohbetlerde bizlere abilik yapardı. Örgütün eğitim kurumlarının para işlerinden de sorumluydu. Kurban bayramı yaklaştığında bizlerden para toplayıp kurbanları FETÖ'ye bağışlamamızı istiyordu. Örgüt evlerinde sohbete katılan herkesi zorunlu olarak Zaman gazetesine abone yapar, paralarını da bizden toplardı. İlçe abiliği yapan Salih Yoldaş, benim telefonuna ByLock programını indirdi. Sonra örgütün kararıyla Mardin'e görevlendirildi. Ben de o tarihte ilçe ablalığı yapıyordum. 15 Temmuz darbe girişiminden üç ay önce Midyat İlçe abiliğine getirildi. Listeme ByLock hesabını kendisi eklemiştir. İlçe abisi Yakup kod adlı bu kişi darbe girişiminden birkaç gün sonra beni aradı ve 'Yardımına ihtiyacım var' dedi. Bana Midyat'ta üç tane kız öğrenci olduğunu, bunların kaldığı evin çok acil boşaltılması gerektiğini söyledi."

Sanıkla ilgili mahkemeye gönderilen MASAK raporuna göre, örgütün eğitim kurumlarında kâğıt üzerinde ortaklık ve yönetici pozisyonunda çalıştığı ve yine örgüte ait Banka hesapları üzerinden yoğun bir para trafiği ve hesap hareketliliği yaşandığı bilgisi paylaşıldı.



KRİPTO MAHREM İMAM OLDUĞU DELİLLERLE SABİT



Sanığın el konulan telefonunun incelenmesinde ise aktif ByLock kullanıcı olduğu, kullanıcı adının "salihyoldas" şifresinin "21Askeri" adının da "Yoldaş" olduğu tespit edildi. Sanığın bu kullanıcı adı ve şifresiyle yakalanan veya halen firarda olan çok sayıda terör örgütü üyesiyle de mesajlaştığı, sıkı irtibat halinde olduğu belirlendi. Mahkeme tüm bu deliller ışığında, sanığın FETÖ'nün Bismil ve Midyat'ta ilçe abiliğini yaptığını, hain örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alıp, kripto haberleşme ağı By Lock'u aktif biçimde kullanarak gizliliğini sağladığını belirtti. Mahkeme sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediğine dikkat çekerek, edindiği bilgi, tecrübe ve örgütteki konumu itibariyle bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilecek durumda olduğunu, buna rağmen bu örgüte katılım göstererek örgütün sorumlu düzeyde sözde mahrem imamı olarak görev yaptığını vurguladı.

MAHKEME ALT SINIRDAN UZAKLAŞTI



Örgüt adına para topladığı, örgütün yayın organlarına abonelik için özel gayret sarf ederek örgüt üyeliği suçunun unsuru olan fiil ve davranışlarının süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk ve devamlılık gösterdiği sabit olduğuna kanaat getirildi. Mahkeme bu nedenle alt sınırdan uzaklaşılarak sanığın 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararı İstinaf Mahkemesine taşıyan mahrem imam Yoldaş'ın başvurusunu inceleyen Daire verilen mahkûmiyet kararında hukuka aykırı bir isabetsizlik görülmediğinden itirazın reddiyle hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verdi.