Halk TV'de kahraman Mehmetçik'e skandal sözler

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına, Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur konuk oldu. Programda Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Ayşenur Arslan'ın, "Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi? Öyle görünüyor." sorusuna Miyase İlknur skandal bir yanıt verdi. İlknur'un sözlerine tepki yağdı.

"İHRAÇ EDECEĞİMİZ BAŞKA ÜRÜN KALMADI"

Kahraman Mehmetçik'i diline dolayan Miyase İlknur, 'ürün' ifadesini kullandı.

Canlı yayındaki skandal diyalog şu şekilde gelişti:

Ayşenur Arslan: Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi. Öyle görünüyor.

Miyase İlknur: Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka bir ürün kalmadı.

Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması



