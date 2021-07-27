Havalimanı taksicileri denetlendi! Denetimlerde olumsuzluğa rastlanılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında 'taksimetrelerin entegrasyonu' konusunda yaşanan anlaşmazlık çözüme kavuşarak askıya alınan taksi ruhsatları aktif hale getirildi.

Aynı yöne giden iki taksinin farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise standart dışı bir durum olamadığı belirlendi



Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı 400 taksinin taksimetrelerinde yaşanan entegrasyon sıkıntısından dolayı çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.

Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can" Bu olay Bayram üzeri bizi bayağı sıkıntıya sokmasına rağmen dün ulaşımdan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Orhan bey ile yaptığımız görüşme sonucunda 'İTAKSİ' ile bizim kooperatifimizin kullandığı 'NTAKSİ' ile entegrasyon konusunda yanlış anlaşılmadan dolayı bu uyumsuzluk söz konusu olmuştu. Bu entegrasyon konusunda anlaşma sağlandı. Herhangi bir araçların ruhsatlarının askıya alınması kaldırıldı" dedi.



DENETİMLERDE STANDART DIŞI BİR DURUM YOK

Aynı yöne giden iki taksinin farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar üzerine kendi talepleri doğrultusunda yapılan denetimlerle ilgili de bilgi veren Fahrettin Can şunları söyledi:



"Talebimiz üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili yetkili birimleri geldi. Yaklaşık 50 araç üzerinde denetime tabii tuttular. Onlarla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taksimetrenin fazla yazması söz konusu değil. Ancak bazı basın organlarında çıkan haberlerde taksicilerin özellikle havalimanı taksilerinin taksimetrelerle oynayarak, hile yaparak fazla para yazdırdığı iddia edildi. Külliyen yalandır, çok yakında da bakanlığımız resmi raporları açıklayacaktır."

YÜKSEK TEKNOLOJİYİ KURDUK HALEN İZİN ALAMADIK

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile birlikte yolcu memnuniyetinin arttırılması için 'İTAKSİ çözümünün çok daha ilerisinde bir yazılım kurduklarını ifade eden Can, "Büyükşehir Belediyesi'nden izin alamamıştık. Halen izin alamadık, inşallah bu konuda da bir uzlaşma olur. Burada yolcu memnuniyetini arttırmak için büyük çaba sarf edilmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.