İnkarcı FETÖ üyelerine Yargıtay tokadı

Konya'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 45 sanıktan 42'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan birçoğu verilen cezalara itiraz etti. Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Konya kadın yapılanmasına yönelik yürütülen davada verilen cezalarla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki usulü işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği belirtilerek vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı kaydedildi.

36 SANIĞA VERİLEN CEZALAR ONANDI

Kararda, aralarında telefonundaki hattan 2 bin 91 kez ByLock sinyali alındığı halde ByLock kullandığını kabul etmeyen Tulukçu'nun da bulunduğu 35 sanığın mahkumiyet hükümlerinin onandığına yer verilirken, Dilara Kuru hakkında verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararda isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

3 SANIĞA YANILGIYA DÜŞÜLEREK FAZLA CEZA VERİLDİ

Ayrıca kararda, Ayşe Nur Bal, Hatica Kübra Bal ve Dudu Efel'e verilen mahkumiyet kararlarında yanılgıya düşülmek suretiyle fazla ceza tayin edildiği belirtildi.

AYNI SUÇTAN BİR KERE CEZA VERİLEBİLİR

Kararda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanık Büşra İnan hakkında "ByLock" kullandığı ve gaybubet evinde yakalanmasından dolayı ayrı ayrı zamanlarda "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma açıldığının görüldüğü ve dosyaların birleştirilerek Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, sanık İnan'ın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçu sabit görülerek ilgili madde gereğince iki kez cezalandırılmasına karar verildiğinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, sanık hakkında tek bir örgüt üyeliği suçunun oluştuğu nazara alınmadan, hatalı değerlendirme sonucunda iki kez cezalandırılmasına yönelik karar verildiğine dikkat çekildi.

YERSİZ GEREKÇEYLE FAZLA CEZA TAYİN EDİLDİ

Dairenin kararında, etkin pişmanlıktan yararlanan ve buna yönelik ifade veren Şahbaz hakkında belirlenen ceza üzerinden, üst hadden indirim yapılması gerekirken dosya kapsamıyla uyuşmayan, yerinde olmayan gerekçe ile fazla ceza tayini yapıldığı da detaylarıyla anlatıldı.

6 SANIK HAKKINDAKİ HÜKÜMLER BOZULDU

Daire, sanıklar Ayşenur Bal ve Hatice Kübra Bal, Dudu Efel, Büşra İnan, Elif Şahbaz ve Kezban Akdeniz hakkında verilen hükümlerin bozulmasına karar verirken, tutuklu sanıklar Ayşe Nur Bal, Hatice Kübra Bal ve Dudu Efel'in bozma gerekçesi ve üzerlerine atıl suçun niteliği göz önüne alındığında tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.