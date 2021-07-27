Instagram fenomenlerinin mavi tik davası! Hakaret eden hesap o çıkmadı, beraat etti!

Sosyal medya fenomeni Taha Özer, 2018 yılında gerçekleşen bir canlı yayında tartıştığı başka bir sosyal medya fenomeni olan Sedat Aydın'la kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle davalık olmuştu. Sedat Aydın isimli sosyal medya hesabından yapılan 'Taha Özer, din ile hiçbir alakası bulunmayan ve tamamen baba parasıyla eskort avcılığı yapan bir karakterdir' paylaşımından ardından Taha Özer'in şikayetçi olması sonucu Sedat Aydın'ın İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

MAVİ TİK SEMBOLÜ OLAY OLDU

Mahkemenin yazdığı gerekçeli kararda bulunan sanık Sedat Aydın savunmasında, "Aslında emniyette Taha Özer'le 2018 yılında bir canlı yayında tartıştığımı söyledim ama bana şikayete konu olan evrakları göstermedikleri için bilgi sahibi olamadım. Dava açıldıktan sonra bilgi sahibi olduğum için söz konusu paylaşımları benim yapmadığımı ve sahte bir hesaptan yapıldığını anladım.' şeklinde konuştu.

Sedat Aydın

'SÖZ KONUSU HESAP SAHTEDİR'

Gerekçeli kararda yer alan savunmasının devamında Aydın, sosyal medyada bulunan orijinal hesabının 1 milyon takipçisi olduğunu ve rozetli (mavi tik) bir hesap olduğunu belirterek 'Söz konusu paylaşımların yapıldığı hesap 423 bin takipçisi olan bir hesaptır. Muhtemelen sahtedir. Ayrıca bu hesapta kullanılan fotoğraflar, benim hesabımdan alınmıştır.' Sözlerini sarfederek suçsuz olduğunu dile getirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU 'ŞÜPHELİ BİR DURUM' DEDİ

Olay sonrası tarafların uzlaşamadığının belirtildiği gerekçeli kararda yer verilen bilirkişi raporunda ise söz konusu sosyal medya hesabının sahte olabileceği, hesap sahibi dışında bilgisi olmadan kişisel verilerin kullanılarak sahte hesaplar üzerinden yapılmış olabileceğinin tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımın sanığın hesabından yapıldığı yönünde şüpheli bir durum oluştuğu kaydedildi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki tüm deliller ve raporlar kapsamında sanık Sedat Aydın'ın beraatine karar vererek davayı bitirdi.