Son dakika haberi.... İstanbul'a flaş deprem ve tsunami uyarısı: 10 dakikamız var!

Son dakika... TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu'nun, 16 Temmuz'da da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sunduğu 522 sayfalık raporda, Türkiye'de deprem sonrasında oluşabilecek 'tsunami' tehlikesi ayrı başlık altında incelendi.

Son dakika... Tsunamide ilk dalganın hasar vermeyen 'centilmen' ardından gelenlerin 'yıkıcı' olduğu tespiti yapılan raporda, "Ülkemiz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarının yoğun kullanımı ve yüksek sismik etkinlik ile birlikte tsunami tehdidine açıktır" dendi.

TÜRKİYE'DE 136 TSUNAMİ OLDU

Bugüne kadar Türkiye'nin 136 tsunami yaşadığı belirtilen raporda, 2017'deki Bodrum-Kos tsunamisi ile 30 Ekim 2020'de Seferihisar açıkları ve Samos Adası'nın kuzeyinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu bir can kaybı ve yaralanmalara neden olan tsunaminin son iki örneği oluşturduğu ifade edildi.