Karadeniz’de tek terörist kalmadı

TERÖR örgütü PKK, geçmiş dönemde Karadeniz
bölgesine sızarak, ırkçılığa dayalı provokatif saldırılarda çok sayıda sivil, asker ve polisi şehit etti. Bölgeye PKK yerine, farklı adlar kullanarak giren terör örgütü, bahar dönemlerinde bölgeye sızdı. 2'şerli ve 3'erli gruplarla sızan teröristler 30 yıl sonra ilk kez bu yıl Karadeniz'e grup geçiremedi. Türkiye
içindeki terörist sayısı bu yıl 260'a kadar gerilerken, örgüt Karadeniz'in bağlı olduğu sözde Dersim Saha Komutanlığı
adını verdikleri Tunceli
kırsalına da yeni gruplar gönderemedi.