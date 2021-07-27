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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Karadeniz’de tek terörist kalmadı

Özgür CEBE Özgür CEBE
TERÖR örgütü PKK, geçmiş dönemde Karadeniz bölgesine sızarak, ırkçılığa dayalı provokatif saldırılarda çok sayıda sivil, asker ve polisi şehit etti. Bölgeye PKK yerine, farklı adlar kullanarak giren terör örgütü, bahar dönemlerinde bölgeye sızdı. 2'şerli ve 3'erli gruplarla sızan teröristler 30 yıl sonra ilk kez bu yıl Karadeniz'e grup geçiremedi. Türkiye içindeki terörist sayısı bu yıl 260'a kadar gerilerken, örgüt Karadeniz'in bağlı olduğu sözde Dersim Saha Komutanlığı adını verdikleri Tunceli kırsalına da yeni gruplar gönderemedi.
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Karadeniz’de tek terörist kalmadı
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