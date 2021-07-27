Kaş’taki "Kum" yalanının sebebi ortaya çıktı

Paylaşımda, söz konusu iddialara yönelik adli makamlarca kolluk yetkililerince olayın araştırılması için verilen bir talimat veya bu doğrultuda Kaş Kaymakamlığına iletilen bir bilginin olmadığı belirtilerek, söz konusu iddiada bulunan bazı ulusal basın, gazete ve gazete yazarları ile sosyal medya hesap kullanıcılarının işlendiği ifade edilen suça ilişkin adli mercilere veya idari makamlara ilettiği bir suç duyurusu, delil, ihbar veya tespit olmadığı, iddiaların mesnetsiz ve dayanaksız olduğu kaydedildi.

Haberlerde adı geçen ilgili orman muhafaza memuru U.U.'nun, Patara kumsalı veya başka bir bölge ile ilgili tuttuğu suç zabıt tutanağı yok iken, haberlerde iddia edildiği gibi, "suç zabıt tutanağı tuttu ve görevini yaptı diye" görevinden alınmasının yasal ve teknik olarak mümkün olmadığı, bu durumun tamamen asılsız ve uydurma bir haber olduğu aktarılan paylaşımda, Orman muhafaza memur U.U.'nun geçici süreyle neden görevinden uzaklaştırıldığıyla ilgili şunlar kaydedildi: