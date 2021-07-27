Kaş’taki "Kum" yalanının sebebi ortaya çıktı

Son günlerde bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, "Kaş Patara Sit Alanından Kum Alındığı/Çalındığı" iddiaları yer aldı. Söz konusu haberlerin, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın Ş.D.'ye ait olduğu öğrenilen kaçak bir plaj işletmesini yıkıp, kumsalı halka verdikten sonra yapıldığı öğrenilirken, işletme sahibi ile işletmeci akrabasının birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
SİCİLİ KABARIK
Söz konusu işletmenin sahibi olan Ş.D.'nin, "uyuşturucu madde satma", "uyuşturucu madde imalatı", "kasten yaralama", "tehdit" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydının bulunduğu, plajın işletmeciliğini yapan A.Ü.'nün ise Ş.D.'nin damadı olduğu ve "uyuşturucu", "evden hırsızlık", "kasten yaralama", "memura mukavemet" ile "cinsel taciz" suçlarından kaydının bulunduğu bilgisi edinildi.
KAYMAKAMLIK KONUYLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULARA CEVAP VERDİ
Kaş Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı olarak bazı haber ajansları ile sosyal medya mecralarında servis edilen, "Kaş Patara Sit Alanından Kum Alındığı/Çalındığı" iddialarına yönelik olarak sıkça sorulan soruları ve cevaplarını paylaştı.
Soruların ve cevaplarının numara numara belirtildiği paylaşımda, bazı haber sitelerinde ve sosyal mecralarında gerçeğe aykırı olarak servis edilen ve bazı köşe yazarları tarafından da yazılan Patara kumsalından kum alındığı/çalındığı iddialarının doğru olmadığı, buna ilişkin doğrudan Kaş Kaymakamlığına veya adli mercilere iletilmek üzere kaymakamlığa sunulan bir ihbar, tespit, delil, tutanak veya şikayet olmadığı, haberlerin her yönüyle asılsız olduğu belirtildi.
Patara Kumsalından kum alındığı/çalındığı iddiaları hakkında, haberlerde adı geçen U.U. adlı orman muhafaza memuru da dahil olmak üzere başka herhangi bir memur tarafından suç işlendiğine ilişkin tutulan bir suç zabıt tutanağının bulunmadığı aktarılan paylaşımda, bunun bilgi edinme kanunu çerçevesinde öğrenilebileceği kaydedildi.
Yayımlanan haberlerdeki iddialara ilişkin U.U. isimli orman muhafaza memurunun suç zabıt tutanağı tuttuğu ve bu yüzden görevinden alındığının doğru olmadığının vurgulandığı paylaşımda, "Orman Muhafaza Memurunun haberlerde iddia edildiği gibi tuttuğu bir suç zabıt tutanağı yoktur.
Dolayısıyla, buna ilişkin görevinden alınması hem yasal hem teorik olarak mümkün değildir. İddia gerçek dışıdır" denildi.
İlgili orman muhafaza memurunun Patara dışındaki başka bir bölge ile ilgili herhangi bir suç tespitine ilişkin tuttuğu bir suç zabıt tutanağının olmadığı bildirilen paylaşımda, Patara kumsalından kum alındığı/çalındığı iddialarına yönelik olarak adli makamlarca yürütüldüğü Kaymakamlık tarafına bildirilen herhangi bir adli kovuşturma veya soruşturma olmadığı da anlatıldı.
Paylaşımda, söz konusu iddialara yönelik adli makamlarca kolluk yetkililerince olayın araştırılması için verilen bir talimat veya bu doğrultuda Kaş Kaymakamlığına iletilen bir bilginin olmadığı belirtilerek, söz konusu iddiada bulunan bazı ulusal basın, gazete ve gazete yazarları ile sosyal medya hesap kullanıcılarının işlendiği ifade edilen suça ilişkin adli mercilere veya idari makamlara ilettiği bir suç duyurusu, delil, ihbar veya tespit olmadığı, iddiaların mesnetsiz ve dayanaksız olduğu kaydedildi.
Haberlerde adı geçen ilgili orman muhafaza memuru U.U.'nun, Patara kumsalı veya başka bir bölge ile ilgili tuttuğu suç zabıt tutanağı yok iken, haberlerde iddia edildiği gibi, "suç zabıt tutanağı tuttu ve görevini yaptı diye" görevinden alınmasının yasal ve teknik olarak mümkün olmadığı, bu durumun tamamen asılsız ve uydurma bir haber olduğu aktarılan paylaşımda, Orman muhafaza memur U.U.'nun geçici süreyle neden görevinden uzaklaştırıldığıyla ilgili şunlar kaydedildi:
"Bir vatandaşımızın, ilgili orman muhafaza memuru U.U.'ya ilişkin birtakım eylemlerini elindeki delilleri dayanak göstererek yazılı olarak kendisini şikayet etmesi üzerine, hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda eyleminin sübuta erdiğinin anlaşılması üzerine görevinden geçici olarak uzaktırılmıştır."
Bazı haber ajansları, sosyal medya mecraları ile köşe yazarları tarafından Patara kumsalından kum alındığı/çalındığı iddialarına ilişkin tüm haberlerin her yönüyle kamuoyunu yanıltmaya, kişileri itibarsızlaştırmaya ve idari makamları yıpratmaya yönelik gerçek dışı ithamlar olduğu belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kişileri ve kurumları karalamaya, yıpratmaya veya itibarsızlaştırmaya yönelik bu gerçek dışı iddiaları doğrudan yayanlar hakkında adli makamlara suç duyurusu süreci tarafımızca ayrıca işletilecektir."