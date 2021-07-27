LGBTİ dersleri İSKİ ve İETT’ye de sıçradı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeline LBGTİ hakları konusunda bilgilendirmek için "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersi vermeye başladı. Aralık ayında bir dernek aracılığıyla 300 yöneticiye dijital ortamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri veren İBB, daha sonra tüm personeli eğitime tabi tuttu. İlk ders 12 Mart'ta gerçekleştirilirken ikinci ders için önceki gün personele uyarı mesajı gönderildi. İBB Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline gönderilen mesajda "İBB personeline yönelik online olarak düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminize 19 Mart 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında katılım sağlamanız gerekmektedir. Eğitime sanalsinif.ibb.gov.tr adresinden kullanıcı adı TC kimlik numarası ve şifre TC kimlik numarasının son 8 rakamını girerek giriş yapabilirsiniz. Eğitime katılım zorunludur" ifadeleri kullanıldı. Toplantıya katılmayan personele yaptırım uygulanabileceği belirtildi.



İBB yönetimi LGBTİ derslerini kendi personelinin haricinde iştiraklerindeki personelin de alması için genişletti. İSKİ ve İETT'ye bağlı çalışan personele gelen mesajda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi'ne katılımın yüksek derecede önem arz ettiği belirtildi. Personele gönderilen mesajda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi personelinin yanı sıra belediyeye bağlı, İSKİ ve İETT personeline yönelik 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' düzenlenmektedir. Bu eğitimlere katılım için alfabetik sıra ile kişilere SMS gönderilmektedir. Söz konusu eğitim ile alakalı İBB tarafından size gelen SMS'teki bilgiler doğrultusunda eğitime katılmanız hususunda yüksek derecede hassasiyet göstermenizi arz/rica ederim" denildi.





AMAÇ LGBTİ'YE HİZMET



Daha önce İBB yönetimi, belediye bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" kurulmasını teklif etmişti. LGBT sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan söz konusu teklif, 16 Temmuz 2020'de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP gruplarının hayır oylarıyla reddedilmişti.



SAPKIN YAYINLAR SATIŞA SUNULDU



Personele LGBT propagandası içeren eğitim programına katılmayı zorunlu tutan İBB yönetimi, kendisine bağlı kitabevlerinde LGBT içerikli kitaplara da yer açtı. İstanbul Kitapçısı'nda LGBT sapkınlığını meşru gösteren pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut konuya ilişkin soru önergesi vererek şunları söylemişti: "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Sapkınlığa alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu iş için ne kadar bütçe ayrılmıştır?"