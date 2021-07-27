MHP'li Semih Yalçın'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Eoka artığı!

"DÜZEY KELİMESİ SENİN GİBİ ÇUKUR MARKSİSTLERE FEZA KADAR UZAK"

Semih Yalçın paylaşımında, "KKTC'nin mazul Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yememiş içmemiş Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye lüzumsuz laf söylemiş. İçinde yaşadığı helenist ihanet yalağını hesaba katmadan düzeyden bahsetmiş.

Yahu Rum Mustafa, düzey kelimesi senin gibi çukur Marksistlere feza kadar uzak… Sen zerre kadar layık olmadığın o adı da soyadı da değiştirip Grivas, Sampson veya Makarios gibi isimler almalısın!