MHP'li Semih Yalçın'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Eoka artığı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"DÜZEY KELİMESİ SENİN GİBİ ÇUKUR MARKSİSTLERE FEZA KADAR UZAK"
Semih Yalçın paylaşımında, "KKTC'nin mazul Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yememiş içmemiş Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye lüzumsuz laf söylemiş. İçinde yaşadığı helenist ihanet yalağını hesaba katmadan düzeyden bahsetmiş.
Yahu Rum Mustafa, düzey kelimesi senin gibi çukur Marksistlere feza kadar uzak… Sen zerre kadar layık olmadığın o adı da soyadı da değiştirip Grivas, Sampson veya Makarios gibi isimler almalısın!
"EOKA ARTIĞI AKINCI"
EOKA artığı Akıncı! Satışa getirmeye ve Rum kesimine yamamaya çalıştığın KKTC halkının seni neden tekrar seçmediğini hiç akletmedin mi? Fikir yoksunluğuyla suçladığın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin düşüncelerinin zekâtı bile senin gibi mayası bozukları kırk yıl fermente etmeye yeter!" ifadelerini kullandı.