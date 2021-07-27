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Giriş Tarihi: 27.7.2021

MİT’ten İHA ile nokta atışı operasyon

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MİT’ten İHA ile nokta atışı operasyon
Terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey isimlerini takip eden MİT, yerel istihbarat ağı vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" de kullanıldı. Bu şekilde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu olan Serdar Pir Avesta kod adlı Hakan Ateş'in yeri tespit edildi. Operasyon için uygun şart ve koşulların oluşmasının ardından MİT düğmeye bastı. Ateş, 22 Haziran'da Irak Hakurk Birkim Köyü yakınlarında MİT tarafından İHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi. Haziran 2015'ten bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Ateş, PKK'nın yurt içindeki aparatlarından YDG-H'da görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize ediyordu. Ateş, aynı zamanda PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın en güvendiği isimler arasındaydı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
IRAK'IN kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde toplam 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkâri'nin Kavaklı kırsalında ise jandarma ve polisin ortak operasyonunda, iki PKK'lının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Meral YILDIZ/SABAHANKARA

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MİT’ten İHA ile nokta atışı operasyon
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