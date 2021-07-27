MSB'den acı haber: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Kuzey Irak Hakurk Bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) acı haberi Aksaray'daki ailesine ulaştı.





Pençe-Yıldırım Harekatı Kapsamında Kuzey Irak Hakurk Bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında terör örgütü PKK'nın düzenlendiği saldırıda 2 asker şehit olurken 1 askerde yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in acı haberi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Beldesindeki ailesine ulaştı. Baba Mustafa ve anne Aybeniz'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketi Aksaray'da toprağa verileceği öğrenildi.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen PENÇE-YILDIRIM Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen askerlerden Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Şahinbey ilçesinin Vatan Mahallesinde ikamet eden aileye acı haberi askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri eşliğinde Nihat-Fatma Özcücük çiftine verilen haberin ardından şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları da eve gelerek ailenin acısını paylaştı.

3 ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan Şehit Ali Rıza Özcücük'ün operasyona gitmeden önce sabah saatlerinde annesini arayarak operasyona gideceklerini söylediği öğrenildi

MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video