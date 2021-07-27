Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Delta varyantı hızla yayılıyor. Aşılama yüzdeleri son derece önemli. Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak vefat sayılarında artışın olmamasının nedeni ise aşılamada elde ettiğimiz sayılar ve aşı bizi koruyor. Ancak ilerleyen günlerde Delta varyantının daha fazla artışıyla birlikte aşısızlar hâlâ çok sayıda olduğu için vefat sayıları da artabilir." dedi.



