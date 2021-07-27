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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var
Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:00

Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

Son dakika... Bazı noktalarda koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçerken aşılama oranının yüksek olduğu illerde ise vaka sayılarındaki azalmalar aşının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan (mavi kategori) 6 ilin vaka sayılarının da diğer illere kıyasla bir hayli az olması dikkatleri çekiyor. İşte kritik iller ve dikkat çeken detaylarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Aşılamada son dakika... Muğla, Edirne, Amasya, Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli'nde haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35'in altında. Buna karşın aşılamanın yüzde 55'in altında kaldığı (kırmızı kategori) illerin vaka sayıları ise alarm zillerini çaldırıyor. Aşılamanın yüzde 39'da kaldığı Siirt'te haftalık vaka sayıları 100 binde 471 ile rekor kırarken nüfusunun yüzde 48'i aşılanan Ağrı'da 188, yüzde 54'ü aşılanan Van'da ise 120 ile ortalamanın üzerinde yer alıyor.

Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Delta varyantı hızla yayılıyor. Aşılama yüzdeleri son derece önemli. Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak vefat sayılarında artışın olmamasının nedeni ise aşılamada elde ettiğimiz sayılar ve aşı bizi koruyor. Ancak ilerleyen günlerde Delta varyantının daha fazla artışıyla birlikte aşısızlar hâlâ çok sayıda olduğu için vefat sayıları da artabilir." dedi.

Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

Bakan Koca: Virüsün en sevdiği ortamlar kalabalık mekânlar ve kötü havalandırma. Aşıyla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarını da devam ettirelim

Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

MAVİ HABERLERİMİZ ÇOK OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'nın da artık düşük riskli iller arasında olduğunu vurgulayarak, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!" ifadelerini kullandı. Koca, "Kovid- 19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir.

Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var

VAKA SAYILARINDA HIZLI ARTIŞ

Türkiye'de dün 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. Yapılan toplam aşı sayısı 67 milyon 466 bine yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını yineledi ve "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

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Son dakika: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var
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