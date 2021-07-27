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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:34 Son Güncelleme: 27.7.2021 14:46

Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay, Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşeti yaşattı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı! İşte ilk görüntüler | Video

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Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti
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