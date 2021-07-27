Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay, Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşeti yaşattı.