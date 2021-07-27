Son dakika: Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? SABAH açıklıyor

Ücretli izinli iken, işyerinde ziyarete giden sigortalı, merdivenlerden kayıp bacağının kırarsa kaza olur mu?

Sigortalı izinli de olsa işyeriyle olan hizmet akdi devam ettiğinden dolayı yaşanan olay iş kazası sayılır.



İşyerinde geçirilen kalp krizi kaza sayılabilir mi?

Sigortalı işyerinde ve işini yaparken dış etkenlerden kaynaklanan bir neden sonucu kalp krizi geçirirse, kalp krizinin sonucu (ölüm veya rahatsızlıklar) işyeri dışında gerçekleşse bile bunun bir iş kazası sayılması gerekiyor.



Şoför, şirket aracıyla işverenin yazlık evine onun şahsi eşyalarını götürürken kaza yaparsa ödenek alır mı?

İşveren tarafından başka bir yere gönderildiği için, asıl işini yapmaksızın geçen zamanda olduğundan iş kazasına girer.



