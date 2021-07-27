Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşıda 26 Temmuz' diyerek duyurdu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamada son durum ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşının daha son 24 saatte uygulandığını belirtti, aşılanmayanların sayısını da açıkladı.

"AŞIDA 26 TEMMUZ" DİYEREK VERİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407'e indi.