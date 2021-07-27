Son dakika: YPG/PKK'ya ağır darbe! Kara destek vasıtaları ile vuruldu...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki 6 teröristin hedeflerine ulaşamadan öldürüldükleri bildirildi.

Twitter'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!