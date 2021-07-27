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Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:50 Son Güncelleme: 27.7.2021 11:56

Son dakika: YPG/PKK'ya ağır darbe! Kara destek vasıtaları ile vuruldu...

Son dakika: YPG/PKK'ya ağır darbe! Kara destek vasıtaları ile vuruldu...

Son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist saldırıyı gerçekleştiremeden yok edildi. MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığındaki 6 teröristin hedeflerine ulaşamadan öldürüldükleri bildirildi.

Twitter'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!

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Son dakika: YPG/PKK'ya ağır darbe! Kara destek vasıtaları ile vuruldu...
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