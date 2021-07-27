Tarihi Rumeli Feneri restore edilecek

İstanbul Boğazı'nda 165 yıldan beri gemilerin Karadeniz'den emniyetle girmelerini sağlayan tarihi Rumeli Feneri restorasyona alınıyor. Anadolu Feneriyle aynı dönemde inşa edilen tarihi fener, kıyı Emniyeti genel müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yenilenecek.

YATIR VAR DİYE BİR DAHA YAPTILAR

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'le bağlantısını sağlayan en uç noktalarından Rumeli Feneri'ndeki tarihi fener restorasyona alınıyor. Kırım savaşı döneminde savaş gemilerini gözetlemek amacıyla yapılan fenerin yerine, 1856 yılında yabancı bir firma tarafından günümüzdeki hali inşa edildi. Yapılırken birkaç kez yıkılan tarihi fener, çevre sakinleri tarafından altında yatır olduğu gerekçesiyle yapılamadığı dillendirildi. Yabancı firma bu nedenle hemen yanındaki Saltuk türbesini restore ettikten sonra fenerin yapımını gerçekleştirdi. 1933 yılında işletim hakkı tamamen yerlileştirilen tarihi fener, Türkeli feneri olarak da biliniyor. Deniz seviyesinden 58 metre yükseklikteki fener, üç kademeli olarak inşa edildi. 30 metre uzunluğundaki tarihi fenerin ışığı 18 mil mesafeden görülebiliyor. Önümüzdeki aylarda restorasyonuna başlanacak fener, 700 günde yenilenecek.