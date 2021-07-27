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Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:20 Son Güncelleme: 27.7.2021 11:28

Terör örgütü PKK’da çözülme! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 YILINDA TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 109

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılı Ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildiği ifade edilirken sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldiği belirtildi.

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Terör örgütü PKK’da çözülme! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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