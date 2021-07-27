Terör örgütü PKK’da çözülme! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 YILINDA TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 109

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılı Ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildiği ifade edilirken sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldiği belirtildi.