Turizme bayram dopingi!

Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde kenti Muğla'ya, yerli yabancı turistler adeta akın etti. Nüfusunun kat ve kat fazlasını ağırlayan tatil cennetinde, sahiller, turizm tesisleri doldu taştı, adım atacak yer kalmadı. Umumi hizmetler yetersiz kaldı. Tatilcilerin arkalarında bıraktıkları manzara, yöre halkı ve yerel yönetimler tarafından eleştirildi. Bayram tatili süresinde her gün tatilci akını devam etti. Sektör temsilcileri, turistik tesislerde iç pazardan rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olduğunu, mavi turlarda ise talep patlaması yaşandığını kaydetti. Mavi turlarda, istisnalar hariç boş ticari yat kalmadığı ifade edildi, tur teknelerinin ise bayram öncesi ve süresince tamamen dolu olacağı bildirildi.

MAVİ TURLAR DOLDU

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, turizm sezonu boyunca mavi yolculuğun kalbinde, en hareketli dönemin yaşandığını kaydetti. Turlarda ciddi talep patlaması yaşandığını vurgulayan Halil Bağlı şöyle konuştu: "Yeşilin mavinin her tonunu bünyesinde barındıran bölgemizde bayram tatili süresince mavi turlara yoğun ilgi oldu. Yatlar ve günübirlik tur tekneleri yüzde 100 dolulukla çalıştı. Hatta günübirlik küçük tur tekneleri bile yatılıya kaldı diyebiliriz. En iyi dönemini geçiriyor diyebilirim. 2019 rakamlarının zirvesine çıkıldı. Bayram öncesi ve süresince istisnalar hariç boş teknemiz kalmadı. Doğa harikası bölgemizde tatil yapma isteyen misafirlerimiz özellikle rezervasyonlarda acele etmelerini tavsiye ederim. Çünkü bayramın getirdiği yoğunluğu sezon boyunca devam edeceği kanısındayım"

OTELLER TAM KAPASİTE ÇALIŞTI

Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards'ta Türkiye'nin En İyi Yönetilen Aile Oteli ödülünü alan Emre Hotels'in Ceo'su Mustafa Deliveli, Kurban Bayramı tatilini bölgedeki faaliyette olan otellerin yüzde 100 dolulukla geçirdiğini belirtti. Çoğunluğun yerli turist olduğu ifade eden Deliveli, "Bayram tatilinde talep patlaması yaşadık. Çoğunluk yüzde 80 gibi bir oranla yerli turistten oluştu. Oteller tam kapasite çalıştı. Hatta rezervasyonsuz gelen tatilcilerimiz kapıda kaldı. Bayram tatili içinde bulunduğumuz şartlarda turizme doping etkisi yarattı. Ama bizim ana pazarımız İngiltere, kırmız listeden çıkarılmayı bekliyoruz. 4 Ağustos'ta bu konu tekrar görüşülecek. Yani İngiltere'den gelecek müjdeli haberi de bekliyoruz" dedi.

BU TABLO TOPLUMSAL BİR SORUN

Tatilci akınına uğrayan Marmaris'te, yerli turistin arkalarında bıraktıkları çöpler, yöre halkının ve yerel yönetimlerin eleştirilerine neden oldu. Daha duyarlı olmaya davet edildi. Emre Hotels Ceo'su Mustafa Deliveli, "Bölgemiz çok yoğun bir şekilde tatilci akınına uğradı. Bu kötü manzarayı doğa harikası bölgemiz tabiki hak etmiyor. Kabul edilemez bir durum. Ama bu olayları tamamen yerli turiste yaftalamanın doğru olmadığı kanısındayım. Bu toplumsal bir sorundur. İnsanlar çevreye duyarlılığı sadece tatildeyken değil, her zaman gösterilmesi lazım. Bütün tatilcilere genellemeyi doğru bulmuyorum. Bu süreçte belediyeler de dahil herkes çok yoğun çalıştı.

DENİZLERDE TABAK VE ÇATALIN YÜZMESİ KABUL EDİLEMEZ

İMEAK DTO Marmaris Şube Başkanı Bağlı, "Tatilciler bölgenin velinimeti ama arkalarında bıraktıkları manzara kabul edilemez. Her artının getirdiği eksi durumlar yaşanabiliyor. Bu durum onun bir sonucu. Ama her şeye rağmen kabul edilemez bir durum. Denizlerimizde tabak ve çatalların yüzmesi hiç hoş değil" diye konuştu.