Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı olma tavsiyesi veremem

BIONTECH
CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin
, son dönemde yayılan Delta
varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Wall Street Journal
'a yaptığı açıklamada Şahin, "Aşının yarattığı Kovid- 19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var" dedi. Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirirken, "Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem. Ben İsrail
'deki gibi gerçek yaşam verilerini inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim" dedi.