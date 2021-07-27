Üniversite aşkı evlilikle taçlandı

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Berat Sezgin ve Ayşegül Karagöz'ün 2017 yılında başlayan arkadaşlıkları evlilikle taçlandı. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında 4 yıl önce öğrenimlerine başlayan Sezgin ve Karagöz'ü mutlu günlerinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hayatlarını birleştiren çiftin düğün fotoğraflarını çektirmek için tercihi ise öğrenim gördükleri Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü oldu.





"HİKAYEMİZ ÜLKEMİZİN EN GÜZEL KAMPÜSLERİNDEN BİRİNDE BAŞLADI"



Bartın'da ikamet eden Berat Sezgin oturduğu şehirde bir üniversite olmasının hayallerine ulaşmadaki en önemli avantajlardan biri olduğunu kaydederek "Yaşadığım şehirde bir yükseköğretim kurumunun olması üniversite okuma konusundaki heyecanımı arttırdı. 2017 yılında başladığım öğrenimim sırasında bir yandan kariyer hedeflerimi gerçekleştirirken diğer yandan hayatımı birleştirdiğim eşimle tanıştım. Ülkemizin en güzel kampüslerinden birinde dolu dolu bir üniversite eğitimi aldık. Farklı şehirlerde olmamıza rağmen iletişimimizi hiç koparmadık. Bugün hem bir işim hem de hayatımı birleştirdiğim bir eşim var" dedi.





"ÜNİVERSİTEM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"



Sezgin, üniversiteye başladıktan sonra hayatının çok farklı bir yöne evirildiğini de ifade ederek, "Üniversiteye başladığım andan itibaren hayata olan bakış açım değişti. Bir yandan kaliteli bir eğitim alırken diğer yandan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif konuda geniş imkanlara sahiptik. Bu avantajlarımız birlikte geçirdiğimiz kaliteli zamanları arttırdı ve eşimle aramızdaki bağı güçlendirdi. Güzel anılar biriktirdik. Bu noktada Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun hocamıza yakın ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm hocalarımıza bize kattıkları için minnettarım" diye konuştu.





Rektör Uzun teşekkür etti Berat ve Ayşegül çiftini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, "Öğrenci dostu bir üniversite olarak tüm çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi alıyoruz. Öğrencilerimizi en önemli bileşenlerimiz olarak görüyor, onları dinliyor ve geleceğe birlikte yürüyoruz. Onları sadece öğrenciyken değil mezun olduktan sonra da yaşam boyu süren bir öğrenme yolculuğunda destekliyoruz. İrtibatı koparmayarak her anı birlikte yaşıyor ve birlikte başarıyoruz. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi ailesinin değerli bileşenleri Berat ve Ayşegül çiftine mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.